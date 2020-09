[아시아경제 조인경 기자] 서울시설공단이 14일부터 다음달 27일까지 올림픽대로와 강변북로 자동차 전용도로 2개 노선에서 차량방호울타리 정비공사를 실시한다고 밝혔다.

낮 공사는 9시부터 오후 5시까지, 야간 공사는 밤 10시부터 다음날 새벽 5시까지 진행되며, 올림픽대로와 강변북로의 공사구간 1개 차선이 부분 통제된다.

이번 공사는 자동차 전용도로상 추락사고가 우려되는 구간의 차량방호울타리를 정비해 시민의 생명을 보호하고 안전한 도로 환경을 제공하기 위해 시행된다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr