산은 등 채권단 "아시아나항공 경영안정 위해 적극 지원"

기안기금 2.4조원 신규 지원 등 범정부 차원 정상화 방안 실행

코로나19 피해 입은 금호고속에도 긴급 유동성 지원

이동걸 산은 회장, 아시아나항공 방문…고통 분담ㆍ경영 쇄신 당부

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행과 수출입은행 등 채권단이 11일 아시아나항공의 인수합병(M&A)이 무산된 것에 대해 깊은 유감을 표시했다.

채권단은 인수합병 무산에 따른 아시아나항공의 경영 위기 및 이로 인한 항공기 운항 차질 등 국가 경제적 악영향을 최소화하기 위해 범정부 차원의 정상화 방안을 실행할 계획임을 밝혔다.

먼저 채권단은 기간산업안정기금을 통해 신규 크레딧라인(Credit Line) 2조4000억원을 지원해 아시아나항공의 영업이 안정적으로 유지되도록 적극 조치하기로 했다.

아시아나항공은 채권단 관리 하에 경영쇄신과 자구계획을 지속하는 한편, 노선 최적화, 비용 절감 등 기업가치 제고를 위해 최선의 노력을 다할 계획이다.

또 채권단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인해 피해를 입고 있는 금호고속에도 긴급 유동성을 지원하는 등 아시아나항공 정상화와 경영안정을 위한 다각적인 조치를 실행해 나갈 것이라고 했다. 특히 여건이 조성되는 대로 책임있고 능력있는 경영주체에 아시아나항공 매각을 재추진할 방침이다.

한편, 이동걸 회장은 이날 오후 아시아나항공 본사를 방문해 임직원들을 만나 정부와 채권단의 정상화 의지와 계획을 설명했다. 특히 이 회장은 회사 임직원들의 고통분담과 경영쇄신 등 정상화 노력을 당부했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr