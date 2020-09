한화손해보험, 캐롯손해보험 지분 542억원에 처분 결정

[아시아경제 문혜원 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 +1.44% 거래량 399,836 전일가 2,770 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 금감원 주의에도…한화보험사 '이름값' 수백억한화손보, 암 특약 신설한 '마이라이프 굿밸런스 종합보험' 판매한화손보, 비대면 챗봇 고객상담 서비스 도입 close 은 자회사인 캐롯손해보험의 주식 전량(1032만주)을 542억원에 처분하기로 결정했다고 11일 공시했다. 이는 자기자본대비 3.7%에 해당하는 규모다.

처분예정일자는 오는 14일이다.

해당 주식 매수인은 계열사인 한화자산운용이다. 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 +1.44% 거래량 399,836 전일가 2,770 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 금감원 주의에도…한화보험사 '이름값' 수백억한화손보, 암 특약 신설한 '마이라이프 굿밸런스 종합보험' 판매한화손보, 비대면 챗봇 고객상담 서비스 도입 close 측은 지분 처분 목적에 대해 "재무건전성 강화 차원"이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr