화순군, 독감 대비 ‘인플루엔자’ 무료 예방접종

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 겨울철 독감 유행에 대비해 인플루엔자 무료 예방접종을 진행한다고 11일 밝혔다.

무료 접종 대상은 ▲생후 6개월부터 만 18세 이하 어린이·청소년 ▲만 62세 이상 어르신 ▲임신부 ▲사회복지시설 입소자 ▲기초생활수급자 등 건강 취약계층 ▲AI대응요원 등이다.

생후 6개월부터 만 8세 이하 중 생애 첫 접종자는 4주 간격으로 총 2회 접종하고 만 9세 이상부터는 1회만 접종하면 된다.

2회 접종 대상은 지난 8일부터 내년 4월 30일까지, 1회 접종대상은 오는 22일부터 12월 31일까지 예방접종이 가능하다.

임신부는 임신주수와 관계없이 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 접종받을 수 있다.

접종하려는 임신부는 산모수첩이나 임신확인서를 지참해 가까운 위탁의료기관을 방문하면 된다.

만 75세 이상은 내달 13일부터, 70~74세는 내달 20일부터, 62~69세는 내달 27일부터 오는 12월 31일까지 예방접종을 할 수 있다.

임신부, 생후 6개월~만18세, 62세 이상은 주소지와 관계없이 전국 위탁의료기관에서 접종받을 수 있다.

만 60~61세, 만 19~59세 중 기초생활수급자, 차상위 장애인, 차상위 자활 대상자는 내달 13일부터 보건소(장소 추후 공지)와 12개 보건지소에서 차례로 무료 예방접종을 한다.

관내 예방접종 위탁의료기관 현황은 질병관리본부 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

군 관계자는 “코로나19와 인플루엔자 증상이 유사해 동시에 유행할 경우 의료기관 내 교차 ·중복감염 등 혼란을 초래할 수 있다”며 “지역사회 인플루엔자 확산 방지를 위해 고위험군은 반드시 독감 예방접종을 받으시기 바란다”고 말했다.

