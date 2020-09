합천군, 영상·대장경 테마파크 전자출입명부 시스템 도입

출입명부 잘못된 작성 역학조사 거짓 진술 등 방역 사각지대 방지를 위해 도입



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방 및 시설 방역 관리 강화를 위해 영상테마파크와 대장경기록문화테마파크에 QR코드를 활용한 전자출입명부(KI-Pass)를 도입했다고 11일 밝혔다.

이번 전자출입명부는 고위험시설 출입명부를 정보통신기술(QR코드)을 활용해 관리하는 시스템으로 수기 출입명부의 잘못된 작성이나 역학조사 거짓 진술 등 방역 사각지대를 방지하기 위해 도입됐다.

또한 방문객은 스마트폰을 통해 개인 QR코드를 발급받아 전자출입명부 단말기에 스캔해야 출입을 할 수 있으며 인식된 정보는 사회보장정보원에 전송돼 감염병 관리를 위해 사용된 뒤 4주 후 자동 폐기된다.

스마트폰이 없거나 사용이 익숙하지 않은 노년층 등 전자출입명부 사용이 곤란한 방문객은 수기 출입명부를 병행해 관리할 것이라고 전했다.

공기택 관광진흥과장은 “이번 전자출입명부 시스템 도입뿐만 아니라 매일 방역을 시행하고, 체온을 측정하는 등 방문객들의 안전을 위해 최선을 다하고 있으며, 어려운 시기에 안전하게 보고, 느끼고, 즐기는 오감체험 관광지가 되도록 철저히 하겠다”고 전했다.

