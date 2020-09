"고양이 코로나19 감염률 15% 달해…거리두기 등 조치 필요"

[아시아경제 정현진 기자] 고양이가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염될 확률이 당초 알려진 것보다 높은 15%에 달할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

10일(현지시간) 영국 데일리익스프레스에 따르면 중국 화중농업대학 연구진은 올해 1~3월 코로나19가 처음으로 보고된 후베성 우한시의 고양이 102마리를 대상으로 혈액 검사를 실시한 결과 15마리(14.7%)에서 코로나19 항체를 발견했다. 이 중 코로나19를 유발하는 신종코로나바이러스(SARS-CoV-2) 중화항체를 보유한 고양이는 11마리였다.

항체와 중화항체는 바이러스에 전염된 뒤 형성되는 만큼 감염 여부를 확인할 때 사용되는 척도다. 이번 연구 논문은 국제 학술지 '신종 미생물과 감염'에 게재됐다.

연구진은 이 고양이들이 길을 잃은 야생 고양이거나 보호소, 수의사, 가정집에 있던 고양이 였다면서 이들 중 증상을 보이거나 죽은 고양이는 없었다고 전했다. 또 가장 많은 항체가 검출된 고양이 세 마리는 모두 코로나19 확진자의 손에 자란 것으로 확인됐다.

이를 통해 연구진들은 인간이 코로나19에 감염되면 고양이와 같은 반려동물과 적정 거리를 유지할 필요가 있다고 본다면서 고위험동물에 대한 위생·방역 대책도 수립돼야한다고 강조했다. 다만 연구진은 이번 연구 결과가 인간과 고양이 간 코로나19 전파가 가능하다는 점을 완전히 입증한 것은 아니며 아직 더 광범위한 연구가 필요하다고 덧붙였다.

앞서 지난 1일 미국 당국은 코로나19에 감염된 고양이가 17마리에 불과하다고 밝혔지만 실제로는 고양이의 코로나19 감염률이 좀 더 높을 것이라는 게 연구진의 결론이다.

연구를 주도한 진메이린 박사는 연구진은 동물보호소와 동물병원에서 지내던 고양이 8마리가 어떤 경로로 감염됐는지에 대해 연구가 필요하다면서 일단 SARS-CoV-2에 노출된 환경에서 또는 고양이에게 먹이를 준 코로나19 확진자로부터 감염됐을 가능성이 높다고 판단했다. 이어 코로나 계열 바이러스에 대한 인간과 고양이의 반응이 유사하기 때문에 SARS-CoV-2 중화항체가 발견된 고양이를 연구하면 바이러스에 대한 인간의 면역 반응을 이해하는 데에도 도움이 될 것이라고도 전했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr