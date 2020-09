현대홈쇼핑, T커머스 채널서 할리데이비슨 업계 최초 론칭

T커머스 채널 '현대홈쇼핑 플러스샵'에서 팻보이 등 대표 모델 선보여

120개월 할부 혜택, 캐딜락 경품 행사 등 다양한 프로모션도 진행



[아시아경제 임혜선 기자] 현대홈쇼핑은 오는 12일 T커머스 채널인 현대홈쇼핑 플러스샵에서 명품 오토바이 브랜드 할리데이비슨의 론칭 방송을 진행한다고 11일 밝혔다. 할리데이비슨은 117년 역사의 세계적인 오토바이 브랜드로, 특유의 엔진음과 디자인 등으로 인해 국내에서도 많은 매니아층을 보유하고 있는 브랜드다.

현대홈쇼핑은 오는 12일 오후 11시 론칭 특별 방송을 통해 팻보이, 소프테일FXDRS, 로드킹스페셜 등 총 3종의 인기 모델을 내눟는다. 가격은 각각 2920만원, 3290만원, 3890만원이다.또한 할리데이비슨 디스트레스 가죽재킷과, 여성용 체인 스티치 가죽재킷 등도 함께 선보인다. 천연 가죽 소재를 적용한 제품으로, 운전 중 넘어져도 팔꿈치와 무릎 등의 부상을 최소화하기 위해 만들어진 것이 특징이다. 판매 가격은 49만9000원이다.

현대홈쇼핑은 할리데이비슨 론칭을 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 오토바이를 구매하는 고객에게 할리데이비슨 가죽재킷, 부츠와 전국 매장에서 사용 가능한 구매권(최대 200만원)을 증정한다. 또한 최대 120개월 할부 혜택을 함께 제공하며, 상담예약을 남긴 고객은 전원 '캐딜락 XT5 3.6 프리미엄 럭셔리' 경품 이벤트에 자동 응모된다.

