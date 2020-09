코로나 시대 첫 대목…유통업계, 추석에 사활

상반기 최악부진 백화점·대형마트

집객대신 추석 선물세트 강화

고향 방문 줄고, 선물하는 분위기에

지난해보다 사전예약 크게 늘어

고가 선물 선호도 높아져

위생용품 등 이색선물세트도 등장

[아시아경제 이승진 기자] 유통업계가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 맞는 첫 추석 대목에 사활을 걸었다. 코로나19 영향으로 올해 상반기 매출이 고꾸라진 백화점과 대형마트는 최근 코로나19 확진자 수가 급증하자 집객 대신 추석 선물세트 강화에 나섰다. 때마침 청탁금지법(김영란법)의 농축수산물, 농축수산가공품 한도가 상향돼 사전예약 기간은 끝나가지만, 신규 상품을 선보이며 가격대를 다양화해 올해 마지막 대목에 총력을 다할 방침이다.

선물은 통 크게

11일 유통업계에 따르면 코로나19의 영향으로 고향 방문을 자제하는 분위기가 형성되자 각 백화점과 대형마트의 추석 선물세트 사전예약 판매 실적이 지난해보다 크게 개선된 것으로 나타났다. 특히 부모님이나 고마운 분들을 직접 찾아뵙지 못하는 것에 대한 보상 심리와 귀성여비가 절약되자 경기 침체에도 고가의 프리미엄 선물을 구매하는 이가 크게 늘었다. 한우를 비롯한 축산품이 가장 많은 비중을 차지했고 굴비세트, 건강기능식 등이 높은 인기를 누리고 있다.

신세계백화점은 지난달 24일부터 9일까지의 추석 선물세트 판매가 지난해보다 44.6% 증가했다. 카테고리별로는 축산이 84%, 수산이 49% 신장했으며, 주류가 141.6%로 크게 올랐다. 이 가운데 가장 인기가 높았던 선물은 95만원의 '명품 재래굴비 만복' 선물세트와 110만원 상당의 '명품한우 특호'인 것으로 전해졌다. 주류의 경우 '홈술족'이 늘어나며 와인을 찾는 고객 덕에 매출이 크게 올랐다.

롯데백화점은 올해 추석 선물세트 사전예약 판매가 지난해 같은 기간 대비 37.5% 증가했다. 카테고리별로는 한우를 중심으로 한 정육 선물세트가 149%, 청과 141%, 굴비 105%로 모두 지난해보다 2배 이상의 판매 실적을 거뒀다. 현대백화점은 지난달 14일부터 9일까지 지난해 같은 기간보다 추석 선물세트 판매가 88.6% 증가했다. 특히 이 기간 40만원 이상의 한우 선물세트는 131.3%, 30만원 이상의 굴비 선물세트는 96.1% 매출 신장률을 기록했다.

대형마트에서는 코로나19의 영향으로 건강기능식품을 찾는 소비자가 부쩍 늘었다. 롯데마트의 추석 선물세트 사전예약 판매는 지난해 대비 17.5% 늘었는데 건강기능식이 112.5%, 주류가 122.5% 증가했다. 롯데마트 관계자는 "올해 부모님 건강을 위해 건강기능식 선물을 찾는 고객이 크게 늘었다"며 "주류의 경우 지난해보다 와인을 대량으로 구입하는 고객이 많았다"고 설명했다.

코로나19 직격탄, 추석 대목에 사활

올 추석 유통업계에서는 지난 추석에는 없던 이색 선물세트도 선보인다. 마스크ㆍ손세정제ㆍ손소독제 등으로 구성된 위생세트가 대형마트 한 코너를 차지했다. 애경산업은 손소독제와 손세정제, 마스크 등으로 구성된 세트를 내놨고 LG생활건강 역시 손 세정제와 마스크가 포함된 세트를 출시했다. LG생활건강 관계자는 "위생용품으로 선물세트를 기획한 것은 이번이 처음"이라며 "소비자의 필요에 따라 선택할 수 있도록 제품 구성을 다양화했다"고 설명했다. 편의점 CU는 비접촉 체온계, 휴대용 살균기를 선물세트로 구성해 눈길을 끌었다.

코로나19로 고향 방문 대신 집에서 홀로 추석을 보내는 고객을 위한 상품을 비롯해, 프리미엄 선물세트와 10만원 이하 선물세트 등 가격대도 다양해졌다. 신세계백화점은 나 홀로 추석을 즐기는 '홈추족'을 위해 다양한 선물세트를 선보인다. 대표 상품으로는 드롱기 전자동 커피 머신을 84만원에 판매한다. 또한 홍차 '로얄블렌드'와 함께 시그니처 비스킷이 들어있는 포트넘 앤 메이슨 피크닉 햄퍼도 판매한다. 홈카페와 홈술 트렌드를 반영한 상품이다.

더현대닷컴의 경우 온라인 전용 선물세트 물량을 30%가량 늘려 총 1000여개 품목을 선보이며 대표적 상품으로는 현대 특선한우 실속 세트(16만원), 자염 영광 굴비(13만원) 등이다. 또 현대백화점은 10만원 이하 실속형 세트도 다양하게 마련했다. 호주 지정목장 와규난 세트(10만원), 사과ㆍ배ㆍ멜론세트(9만5000원) 등이 대표적이다.

갤러리아백화점은 오는 14일부터 29일까지 전 지점 식품관에서 '2020 추석 선물세트' 본 판매에 나선다. 최근 비대면(언택트) 소비문화 확산에 맞춰 카카오톡 선물하기 연계 서비스를 새롭게 선보인다. 샤인머스캣ㆍ애플망고 세트, 흑모화우 정육세트 등 인기 선물세트를 비롯해 구리로 외관을 제작한 브주아 샴페인 3종 구리 패키지, 식물로 집안 인테리어를 구성하는 '플랜테리어' 등 이색 선물세트도 선보인다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr