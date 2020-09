SK하이닉스, 추석 내수 활성화 위해 협력사·지역사회와 협력 강화

[아시아경제 이기민 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 800 등락률 +1.04% 거래량 782,175 전일가 76,600 2020.09.11 10:16 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 하락세 '2380선'...카카오게임즈는 '따상상'[클릭 e종목] "SK하이닉스, 예상보다 부진한 서버 수요와 D램 가격"코스피, 외국인·개인 순매수에도 2400선 탈환 실패 close 가 추석을 앞두고 내수 활성화를 위해 협력사 및 지역사회와 상생 활동을 강화한다.

SK하이닉스는 11일 중소협력사를 대상으로 구매 대금을 조기 지급하고, 임직원 대상으로는 농축 특산물 온라인 판매에 나선다고 밝혔다.

우선 SK하이닉스는 추석을 앞둔 중소협력사들의 거래분에 대해 대금 결제일을 추석 연휴 이전으로 앞당긴다. 이 기간 중 대금 지급 규모는 1500억원이다. 협력사들의 원활한 자금 회전에 도움이 될 것으로 SK하이닉스는 기대했다.

아울러 전 구성원들을 대상으로 이천, 청주 지역 농축특산물 및 생활용품 세트를 온라인에서 판매할 예정이다. SK하이닉스는 명절마다 이천과 청주 사업장에서 오프라인 지역 특산품 장터를 운영해왔으나, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 온라인으로 전환한다.

SK하이닉스는 올해 4월에도 코로나19 확산으로 어려움을 겪는 중소협력사들을 위해 납품 대금 지급을 월 3회에서 4회로 확대하는 등 상생프로그램을 강화한 바 있다. 또한 중소 협력사 경쟁력 강화를 위해 저금리 ‘동반성장’ 펀드 3000억원, 무이자 ‘납품대금지원’ 펀드 700억 원 등 모두 3700억 원의 상생펀드를 운영하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr