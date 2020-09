코오롱FnC, 수분 전문 브랜드 '라이크와이즈' 론칭

전 제품에 저분자 히알루론산 적용

엠퀴리는 내년 2월 리론칭

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 새로운 뷰티 브랜드 '라이크와이즈'를 오는 17일 론칭한다.

라이크와이즈는 ‘현명하고 명쾌한 생각으로 나를 즐긴다’라는 뜻으로, 안전한 성분과 기술력을 담은 수분 공급 제품을 주력으로 했다. 유효성분을 피부 속까지 전달하는 독자적 피부 기술을 바탕으로, 보습 성분인 저분자 히알루론산을 전 제품에 공통으로 사용한다.

단순히 좋은 성분을 이용하는 것만이 아니라 기술을 사용해 피부의 근본적인 문제를 해결하는 것이 차별점이다. 미국 환경단체 환경워킹그룹(EWG)가 제안하는 그린 등급 원료를 사용하는 것은 물론, 화장품 성분 분석 앱인 화해가 언급한 20가지 유해 성분을 배제했다. 피부를 자극할 수 있는 인공적인 향도 지양했다.

라이크와이즈는 ‘수분 직배송’이라는 슬로건을 내세워 피부 타입에 맞춘 3가지 제형으로 출시된다. 피부에 닿는 순간 즉각적으로 수분을 공급해주는 ‘워터 젤’, 부드럽게 녹아 이중 보습 효과를 보여주는 ‘크림앤드크림’, 빈틈없이 피부에 밀착돼 고보습 효과를 나타내는 ‘크림 밤’ 등이다.

각 제형별로 최적의 제조사를 선별해 생산한다. 모든 제품은 1만~3만원대로 향후에는 수분 공급을 테마로 하는 다양한 라이프스타일 제품들을 순차적으로 선보일 예정이다.

가치 소비를 지향하는 MZ세대 소비 트렌드에 맞춰 친환경 패키지에도 중점을 뒀다. 화이트 용기에 블랙 컬러의 텍스트로만 디자인해 심플하면서도 깨끗한 라이크와이즈만의 이미지를 담아냈다.

패키지 소재 역시 리사이클링 플라스틱으로 적용됐으며, 국제산림관리협의회(FSC)에서 인증 받은 종이와 무공해 인쇄 잉크인 콩기름 잉크를 사용한다.

라이크와이즈는 17일 공식 홈페이지 오픈과 동시에 코오롱몰에서도 제품을 만날 수 있다. 론칭을 기념해 샘플 체험과 리뷰 이벤트 등 다채로운 온라인 이벤트를 진행할 예정이다.

한편 지난해 론칭한 사이언스 스킨케어 화장품 브랜드 '엠퀴리'는 소비 문화와 트렌드에 맞춰 개선, 보완해 내년 2월 리론칭할 예정이다.

라이크와이즈 관계자는 “라이크와이즈는 엠퀴리의 기술력이 바탕이 된 프리미엄 브랜드로 MZ세대를 집중 겨냥해 사업방향을 수정했다"며 "현명한 제품력으로 '수분기초는 라이크와이즈'라는 공식을 만들어 나갈 것"이라고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr