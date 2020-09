추석 앞두고 서울 전통시장·노후 주거지 등 472곳 안전점검

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 다가오는 추석 명절을 맞아 시민들의 이용이 급증할 것으로 예상되는 전통시장과 여객터미널 등의 다중이용시설과 D·E급 안전취약시설에 대해 17일까지 안전점검을 실시한다.

점검대상은 전통시장 185개소, 대규모 점포 160개소, 종합여객터미널 5개소 등 다중이용시설 350개소와 안전취약시설(D·E급) 122개소 등 총 472개소가 해당된다.

전통시장과 대규모 점포는 조리를 위해 대부분 LPG를 사용하고 있어 화재에 취약한 구조인 만큼 전기와 가스안전을 집중적으로 살핀다. 명절 버스 이용을 위해 일시에 사람이 많이 모이는 여객터미널은 사고 발생 시 자칫 대형 인명피해로 이어질 수 있어 소방시설과 피난동선 확보 등을 점검한다.

D·E급 안전취약시설 122곳도 점검한다. 특히 노후 주거지를 우선으로 살피고 보수가 필요한 곳은 추석 전까지 신속하게 조치될 수 있도록 한다. 노후화가 심각하거나 위험 시설물에 대해선 정밀안전진단 실시, 시설 이용금지, 대피명령, 과태료 부과 등의 조치로 피해를 사전에 예방한다.

점검은 서울시와 자치구, 외부전문가와 합동점검반을 편성해 건축, 전기, 가스, 소방 등을 점검한다. 건축물 주요 구조부의 균열이나 누수, 소방 설비 작동상태, 가스감지기 정상작동 여부, 건축물 안전관리 실태, 재난대응훈련 실시 여부, 피난안내도 부착, 비상계단이나 복도 등의 물건 무단적치 여부 등을 확인할 예정이다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "이번 명절은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 지역 간 이동이 최소화되겠지만 위험시설에 대해선 사전점검으로 사고를 예방하고, 시민들이 안전한 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.

