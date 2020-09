문화재청, 가야고분군 7곳 등재 신청 대상 선정

문화재청은 10일 문화재위원회 세계유산분과 회의에서 '가야고분군'을 올해 유네스코 세계유산 등재 신청 대상으로 선정했다. 관련 유적 일곱 곳을 한데 모아 내년 1월까지 유네스코 세계유산센터에 등재 신청서를 제출한다. 김해 대성동 고분군(사적 제341호)과 함안 말이산 고분군(사적 제515호), 합천 옥전 고분군(사적 제326호), 고령 지산동 고분군(사적 제79호), 고성 송학동 고분군(사적 제119호), 남원 유곡리와 두락리 고분군(사적 제542호), 창녕 교동과 송현동 고분군(사적 제514호) 등이다. 등재 여부는 2022년 제46차 세계유산위원회에서 결정된다.

