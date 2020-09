[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교는 10일 송광철 산업디자인학과 교수가 제8대 광주광역시의회 후반기 정책네트워크 정책위원으로 위촉됐다고 밝혔다.

송 교수는 이날부터 2년 임기 동안 교육문화분과에서 광주광역시의회 의정활동을 지원하고, 각종 의제 개발과 주요 정책연구 및 자문을 수행하게 된다.

광주광역시의회(의장 김용집)는 정책의회 구현을 위해 전국 최초로 창의적 정책개발과 소통의 창구로 정책네트워크를 구성, 학계, 시민단체 등 각 분야별 전문가들을 위원으로 위촉해 운영하고 있다.

송 교수는 광주광역시 공공디자인위원회와 광산구지방건축위원회 위원, 순천시 유니버셜디자인 자문위원, 순천시목재문화체험장 조성사업 기술위원회 위원, 조달청평가위원, ㈔광주전남디자인총연합회 이사장 등으로 활동하며 지역 디자인산업 발전에 열정을 쏟고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr