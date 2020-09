제주 49번 코로나19 확진자 역학조사 결과 ‘공개’

8일 미국서 입국 후 당일 입도 … 워크스루선별진료소서 검체 채취, 9일 양성 판정

10일 오전 10시 기준 확진자 가족·항공기 승객 등 5명 격리 완료 … 가족 1명 음성

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 지난 9일 코로나19 확진 판정을 받은 도내 49번째 확진자 A씨에 대한 역학조사 결과를 10일 공개했다.

A씨는 지난 8일 미국에서 입국, 같은 날 입도한 후 제주국제공항 워크스루 선별진료소를 통해 검체를 채취한 뒤 도 보건환경연구원으로부터 확진 판정을 받았다.

10일 오전 10시 기준 도 역학조사 결과, A씨는 8일 오후 1시 10분 김포발 제주행 대한항공 KE1235편을 이용해 가족 1명과 오후 2시 30분경 제주에 도착했다.

A씨는 도착 직후 동행한 가족과 함께 제주국제공항 워크스루 선별진료소에서 검체를 채취한 후 방역 차량을 이용해 자택으로 이동했다.

A씨는 귀가 후 자가격리 중 9일 오후 1시 30분경 확진 판정을 받았고, 오후 3시 30분경 제주대학교병원 음압병실로 이송돼 치료를 받고 있다. 현재 코로나19 관련 증상은 없으며 양호한 건강상태를 보이고 있다.

동행한 가족 1명은 음성으로 확인됐다. A씨 접촉자는 입도 시 이용한 항공기 탑승객 4명과 가족 1명 등 총 5명이다.

해외입국자임을 인지한 항공사 측에서 기내 가장 뒷좌석을 배정해 접촉자를 최소화할 수 있었던 것으로 파악된다.

도 방역 당국은 항공기 승객 4명에 대한 신원파악 후 A씨의 접촉자로 분류해 도내에서 전원 자가격리 조치를 완료했다.

도 방역 당국은 A씨가 자택 외에 별다른 동선이 없는 것으로 파악했다.

제주도는 A씨와 관련한 세부 동선과 접촉자 정보가 확인되는 대로 재난 안전문자·홈페이지·SNS 등을 통해 추가 공개하고, 방역 조치할 방침이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr