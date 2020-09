[아시아경제 온라인이슈팀] 치어리더 김한나가 근황을 전했다.

김한나는 최근 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 김한나는 섹시한 블랙 의상을 입고 치어리딩에 열중하고 있다.

한편 김한나는 2020 시즌부터 기아 타이거즈에서 활동 중이다.

