"스피드가 퍼포먼스를 만나다."

타이틀리스트 '투어 스피드(Tour Speed)' 골프공(사진)은 'EXPㆍ01'이라는 프로젝트명으로 출발해 로봇 테스트는 물론 북미에서 대규모 아마추어 테스트를 거쳐 획기적인 성능과 일관성을 검증한 라인이다. 하이 스피드 코어와 아이노머 케이싱 레이어, 열가소성 우레탄(TPU) 커버를 결합했다. 롱게임에서 비거리를, 쇼트게임에서는 정밀한 컨트롤을 구현하는 동력으로 작용한다.

새로운 346개의 4면체 구형 딤플 디자인이 더욱 확실하면서 날카롭고 일관된 볼 비행을 선사한다. 여기에 독특한 세 줄 화살표 사이드 스탬프 또한 눈길을 끈다. 골퍼들의 얼라인먼트를 돕는다. 마이클 마호니 부사장은 "수많은 코어 연구와 공기역학적 패턴, 수백개의 열가소성 우레탄 커버 혼합물의 결정판"이라는 자랑이다. 11일 화이트 컬러로 출시된다. 전국 공식 대리점에서 살 수 있다.