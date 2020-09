'엽기 살해' 佛서 말 30여 마리 신체 훼손 용의자 무혐의 석방

말만 노린 엽기적 범죄, 올해 총 153건 발생

신체부위 훼손·살해하기도

[아시아경제 임주형 기자] 프랑스에서 말 수십마리의 신체부위를 훼손한 혐의로 체포된 남성이 하루 만에 무혐의로 풀려났다.

르파리지앵 등 프랑스 현지 매체들에 따르면 8일(현지시간) 프랑스 경찰은 프랑스 북동부 알자스 지방 오랭주에서 전날(7일) 체포했던 50대 남성을 석방했다.

경찰은 배포한 몽타주와 이 남성이 닮았다는 신고를 접수해 그를 체포했으나, 휴대전화 통신기록 등을 확인한 결과 이번 사건과 무관하다고 판단했다.

앞서 경찰은 지난달 24일부터 25일 오전 사이 프랑스 중동부 부르고뉴 지방 욘주에 있는 목장에서 말 두 마리를 다치게 하고, 목장 주인을 흉기로 찔러 상처 입힌 혐의로 이 남성을 체포했다.

당시 목장 주인은 범행 현장에 2명이 있었다고 증언했고 그 중 1명의 몽타주를 그려 경찰에 넘겼다.

한편 프랑스 전역에서는 최근 수개월에 걸쳐 말을 대상으로 한 잔혹한 범죄가 이어졌다. 제랄드 다르마냉 프랑스 내무부 장관에 따르면 지금까지 접수된 관련 사건은 총 153건으로, 이 중 30마리가 넘는 말이 신체부위가 훼손되거나 숨졌다.

피해 현장을 방문한 쥘리앙 드노르망디 프랑스 농무부 장관은 "모든 국가 기관들이 정의를 바로 세우기 위해 움직이고 있다"며 "책임자들을 재판에 회부할 것"이라고 강조했다.

드노르망디 장관과 함께 현장을 방문했던 세르주 르콤드 프랑스 승마연맹 회장은 "일찍이 본 적 없는 잔인하고 야만적인 범행"이라며 "동물을 가혹하게 대하는 것은 사람을 잔혹하게 대하는 것의 전조"라고 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr