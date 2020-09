"이낙연 연설도 메인에 떴는데…" 윤영찬 소집 문자에 카카오 '난색'

"주호영(국민의힘 원내대표) 연설은 바로 메인에 반영되네요"

"이거 카카오에 강력히 항의해주세요"

"카카오 너무하군요. 들어오라 하세요"

윤영찬 "왜 野 원내대표 연설만 메인에" 항의

8일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 윤영찬 더불어민주당 의원이 보좌진과 주고받은 메시지 내용이 사진기자 카메라에 포착되면서 논란이 일파만파 커지고 있다.

이날 국회 본회의에서는 주 원내대표의 국회 교섭단체 대표연설이 진행됐다. 공개된 메시지에서 윤 의원실 보좌진은 포털 사이트 캡처 사진과 함께 "주 원내대표의 연설은 바로 메인에 반영된다"고 지적했고, 윤 의원은 "카카오에 항의하라", "들어오라고 하라"는 답변을 보냈다.

윤 의원은 동아일보 기자 출신으로 네이버 부사장과 청와대 국민소통수석비서관을 거쳐 지난 4월 총선 당선 이후 21대 국회에 입성했다.

이를 두고 박성중 의원을 비롯한 국회 과방위 소속 국민의힘 의원들은 성명서를 내고 "이번에 청와대가 윤 의원을 왜 국회로 보냈는지 드러났다. 그동안 포털을 현 청와대와 여당이 좌지우지했다는 소문이 시중에 팽배했는데 이번 사건으로 이 사안이 드러났다고 생각한다"면서 "언론에 대한 갑질이자 (여당의)포털장악의 민낯"이라고 목소리를 높였다.

이들은 "정부·여당은 이에대한 철저한 조사와 재발방지, 윤 의원의 사보임 조치, 법적 조치 등 엄정한 책임을 져야 할 것"이라고 촉구했다.

논란이 커지자 윤 의원은 과방위 전체회의에서 "(전날) 이낙연 대표 연설 당시 카카오 메인페이지 모니터링을 통해 확인했는데 (기사가) 뜨질 않았다"며 "그 부분에 대해 항의하지 않았다. 편집의 자유라고 생각했기 때문"이라고 말했다.

이어 그는 "그런데 오늘 주 원내대표 연설은 포털 메인에 전문까지 붙어 기사가 떠서 형평성에 문제가 있는 거 아니냐라고 생각했다. '너무한 것'이라고 표현한 것도 이 때문"이라면서 "충분히 의견을 전달할 자유가 있다고 생각한다"고 해명했다.

카카오 "이 대표 연설도 메인에 노출"

카카오는 갑작스러운 논란에 당황스러워하고 있다. 실제로 윤 의원이 메인에 보이지 않았다며 형평성을 문제삼았던 이 대표의 연설도 메인에 노출됐었다는 것이다.

카카오 관계자는 "전날 이 대표의 연설도 메인에 노출된 이력이 있고, 노출이력을 다 공개하고 있다"면서 "뉴스는 인공지능(AI)이 편집하고 있기 때문에 사람이 임의적으로 관여하는 일은 전혀 없다"고 설명했다.

