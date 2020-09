[포토] ‘보성차 사세요~’ 보성차 50% 특별할인 홈쇼핑 녹화

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김철우 보성군수가 8일 봇재 보성차 50% 특별할인 홈쇼핑 녹화현장에서 BS삼총사와 함께 보성차를 소개하고 있다.

보성군은 오는 17일부터 20일까지 제8회 보성세계차엑스포를 온라인으로 개최한다. 보성차 50% 특별할인 판매전은 보성세계차엑스포 공식 홈페이지에서 홈쇼핑 형식으로 진행된다.

