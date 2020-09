대법, "음주측정 혈중알코올농도는 운전 때 농도"… 벌금형 확정

[아시아경제 배경환 기자] 혈중알코올농도 상승기에 음주측정을 했더라도 운전 직후 측정이 이뤄졌다면 그 결과는 운전 당시 혈중알코올농도로 봐야 한다는 법원 판결이 나왔다.

8일 대법원 3부(주심 노태악 대법관)는 도로교통법 위반 혐의로 기소된 A씨의 재상고심에서 벌금 500만원을 선고한 원심을 확정했다고 밝혔다.

A씨는 2017년 3월 경찰 음주단속에 적발됐다. 경찰이 측정한 A씨의 혈중알코올농도는 0.059%였다. 당시 기준으로 면허정지 기준(0.05%)을 근소하게 초과하는 수치다. 면허정지 기준은 지난해 6월 개정 도로교통법이 시행되면서 0.03% 이상으로 강화됐다.

1심은 A씨의 음주 단속 수치가 면허 정지 기준을 초과한 것은 맞지만 운전 당시에도 같은 수준이라고 볼만한 증거가 부족하다며 무죄를 선고했다. A씨가 술집에서 카드 결제를 하고 난 뒤 얼마 지나지 않아 음주 측정을 했다는 점에서 당시에는 혈중알코올농도가 상승할 때일 가능성이 크다고 봤다.

2심도 1심과 같은 판단을 유지해 무죄를 선고했다.

하지만 대법원은 운전 당시에도 A씨의 혈중알코올농도가 면허정지 기준 이상이라고 볼 수 있다며 유죄 취지로 판결했다. 재판부는 적발 당시 A씨가 혈색이 붉었고 음주 측정에 대한 사전 설명을 제대로 알아듣지 못했다는 경찰 보고서를 판결의 근거로 들었다.

재판부는 "운전 종료 시점부터 불과 5~10분이 지나 별다른 지체 없이 음주 측정이 이뤄졌다"며 "이런 측정치는 특별한 사정이 없는 한 운전 당시의 혈중알코올농도라고 보는 것이 경험칙에 부합한다"고 판시했다.

이에 따라 파기환송심은 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다. A씨는 재상고했지만 재판부는 이를 기각했다.

