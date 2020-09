사랑제일교회 "전광훈 구속, 헌법 유린…대국민 바보놀음 파헤칠 것"

[아시아경제 송승윤 기자] 사랑제일교회 측이 전광훈 목사가 보석 취소로 재수감 된 것에 대해 "역시 대한민국이 심각하게 훼손됐다는 것이 증명됐다"며 강하게 반발했다.

사랑제일교회 및 국민소송 변호인단은 8일 오전 서울 성북구 사랑제일교회 앞에서 자유북한운동연합과 공동 기자회견을 개최하고 "정치권력의 겁박에 당당히 버텨내지 못하는 사법부도 유감이나, 이보다 더욱 패악한 것은 문재인 대통령과 국무총리, 민주당 국회의원 등 위정자들이 보인 헌법 정신 유린의 작태"라며 이같이 밝혔다.

변호인단은 "인권 변호사 출신이라는 대통령부터 무엇이 그렇게 두렵고 초조했는지 연일 직접 나서서 전광훈목사를 직접 겨냥해 분노를 표출해 법원을 강하게 압박했고 정세균 국무총리, 민주당 모 의원들이 어김없이 그 뒤를 졸졸 따라서 안달이 난 듯 명령과 독촉을 법원에 공개적으로 하달했다"고 주장했다.

이어 "변호인단은 아직도 매일 신규 확진자 숫자만 가지고 울다 웃다 마치 ‘벌거벗은 임금님’과 그 신하들을 보는 듯한 온 언론의 대국민 바보 놀음과 이에 속은 국민들까지 바보로 만들고 있는 문재인정부의 코로나 4대 기만행위를 끝까지 파헤치고 국민께 알릴 것"이라고 덧붙였다.

변호인단은 정은경 중앙방역대책본부장을 향해서도 비판을 이어갔다. 이들은 "자신들이 교회와 광화문 집회를 탄압하려고 무차별적으로 검사를 많이 해 확진자가 늘어나니까 '초비상이다', '의료진이 부족하다', '복귀하라'고 한다"면서 "방역 전문가답게 전체를 알 수 있는 핵심 통계와 정보, 그리고 세계 나라들이 세워서 시행하는 기준과 세계 전문가들이 인정할 만한 발표를 하길 바란다"고 말했다.

이날 기자회견에는 자유북한운동연합 박상학 대표도 참석했다. 박 대표는 "8·15 집회에 1000명 이상의 탈북민이 참여했는데 단 한 사람도 양성이 나오지 않았다"며 "내일 강연재 변호사와 함께 트럼프 미국 대통령과 유엔 사무총장에게 서한을 보내 애국자 전광훈 목사 구속에 항의하고 지원을 호소드리겠다"고 밝혔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr