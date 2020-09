지노믹트리, 4160만원 규모 코로나 진단키트 공급계약 체결

[아시아경제 금보령 기자] 지노믹트리 지노믹트리 228760 | 코스닥 증권정보 현재가 17,450 전일대비 550 등락률 +3.25% 거래량 313,232 전일가 16,900 2020.09.08 11:40 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약-지노믹트리, 코로나19 진단키트 해외판매지노믹트리, 3억4000만원 규모 공급계약지노믹트리, 코로나19 진단키트 수출승인·유럽인증 획득 close 는 대웅제약과 4155만원 규모의 '아큐라디텍(AccuraDTect™ SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit)' 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다. 아큐라디텍은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 분자진단 키트다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 14.75%다. 계약 종료일은 오는 23일이다.

