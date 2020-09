'갤럭시버즈 라이브 휠라 액세서리 패키지' 2000대 한정 판매

버즈 라이브 화이트·케이스·키링 포함

가격 20만9000원…2000대 한정 판매

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 MZ세대에서 인기를 얻고 있는 스포츠 브랜드 휠라(FILA)와 협업해 '갤럭시버즈 라이브 휠라 액세서리 패키지'를 9일부터 판매한다.

'갤럭시 버즈 라이브 휠라 액세서리 패키지'는 무선 이어폰 갤럭시버즈 라이브의 미스틱 화이트 모델과 휠라 운동화를 모티브로 제작한 액세서리들로 구성돼있다. 패키지 가격은 20만9000원이며 총 2000대 한정 판매한다.

액세서리는 총 3종으로 구성된다. 휠라 로고 케이스와 신발 박스에서 모티브를 얻은 스퀘어 케이스, 휠라의 대표 스니커즈 모델 디스럽터(Disruptor) 모양의 키링이다.

'갤럭시 버즈 라이브 휠라 액세서리 패키지'는 9일 저녁 카카오쇼핑라이브 방송 채널을 통해 구매할 수 있다. 해당 채널 라이브 방송 시간 중 패키지를 구매하면 휠라 드리프터(Drifter) 슬리퍼도 제공한다. 10일부터는 삼성전자 홈페이지와 휠라 온라인몰에서도 구입할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr