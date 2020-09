코로나19·태풍 영향…마트 당일배송 거래액 120% 증가

G마켓·옥션, 마트 상품 원하는 시간에 배송해주는 ‘당일배송관’ 운영

유례없는 장마, 태풍으로 ‘집콕’ 쇼핑 수요 증가…사회적 거리두기도 영향

[아시아경제 임혜선 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 태풍까지 연속 발생하자 마트 당일배송을 찾는 고객들이 늘어난 것으로 나타났다.

8일 이베이코리아에 따르면 G마켓·옥션이 운영하는 당일배송관의 지난달 1일부터 이달 6일까지 거래액은 전년동기대비 120% 증가했다. '당일배송관'은 주소지 인근 마트 상품을 당일 원하는 시간에 배송 받는 코너다.

유례없는 장기간의 장마와 태풍에 온라인으로 ‘집콕’ 쇼핑을 하는 수요가 늘었고, 몸값이 치솟은 신선식품을 저렴하게 구매할 수 있는 할인 쿠폰 등이 고객들에게 긍정적인 반응을 얻은 것으로 분석된다. 코로나19 재확산으로 사회적 거리두기가 강화된 점도 영향을 미쳤다.

같은 기간 G마켓과 옥션 당일배송관에서 가장 높은 구매율을 기록한 품목 5가지는 쌀, 과일, 소고기, 돼지고기, 축산가공식품으로, ‘집밥’의 주요 메뉴로 육류를 선택하는 비중이 높았다.

당일배송관은 주소지를 한 번만 등록해두면 인근 매장과 가장 빠른 배송 시간을 선택할 수 있다. 이베이코리아의 멤버십제 ‘스마일클럽’ 회원들에게는 매일 1만원 이상 구매 시 3000원 할인 쿠폰을 제공하고 있다.

G마켓에서는 홈플러스·GS프레시·롯데슈퍼, 옥션은 홈플러스 상품을 만나볼 수 있다. 신선·가공식품, 냉장·냉동식품 등 각종 먹거리부터 생활용품까지 다양한 카테고리 쇼핑이 가능하다.

현재 다양한 카테고리의 특가 상품들이 인기다. 대표 상품으로는 2020년산 햅쌀 10KG(홈플러스), 동서식품 맥심모카골드 믹스 230T(홈플러스), 브랜드 닭볶음탕 1KG(롯데슈퍼), 제스프리 골드키위 10입(롯데슈퍼), 한돈 삼겹살 구이 500g(GS프레시) 등이 있다.

