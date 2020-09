中, CNN·WSJ 등 미국 취재진 기자증 갱신 지연

중국에서 외국 취재진은 기자증이 있어야 활동 가능

[아시아경제 금보령 기자] 중국이 CNN 등 미국 취재진에 대한 기자증 갱신을 지연시키는 것으로 나타났다.

중국이 일부 미국 취재진에 대한 기자증 갱신을 해주지 않고 있다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 7일 보도했다.

중국 외신기자협회는 이날 성명을 통해 CNN, 월스트리트저널(WSJ) 등 최소 4개 매체 소속 기자 5명의 기자증이 갱신되지 않았다고 밝혔다.

외신기자협회는 조만간 더 많은 기자가 이 같은 상황에 처해질 것이라고 우려했다.

기자증이 갱신되지 않은 기자들은 임시로 기간이 만료된 기자증을 갖고 일할 수 있다는 통보를 받고 있는 상황이다.

외신기자협회는 이런 임시 허가가 언제든 철회될 수 있기 때문에 기자들이 추방의 위협 속에서 일하고 있다고 설명했다.

중국에서 외국 취재진은 기자증이 있어야 활동할 수 있고, 거주 허가도 얻을 수 있다.

이런 상황은 미국과 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 무역 협상 등을 둘러싸고 갈등을 빚는 과정에서 발생했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 기자증에 대해 "현재 발급을 진행 중"이라고 말했다. 이어 그는 기자증 갱신이 거부된 상황을 두고 "중국에서 보도하고 살아가는 데 영향을 끼치지 않을 것"이라고 덧붙였다.

