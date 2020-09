'결별설·아내의 맛 하차설' 함소원, 심경 고백 메세지 화제

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 함소원·진화 부부에 대한 불화설과 '아내의 맛' 하차설 논란이 이어지는 가운데 함소원이 SNS에 올린 글이 화제다.

함소원은 7일 자신의 인스타그램에 "#괜찮습니다. 상담해 달라고 하셔서 한 말씀 올리고 잡니다. 여러분 다이어트만 상담하세요. 점점 다양한 상담을 해주시네요"라는 글과 함께 상담 요청 메세지와 그에 대한 답변 메세지를 캡처해 올렸다.

함소원은 "오래 살지는 않았지만 인생 뒤돌아보면 안 힘든 날보다 힘든 날이 더 많았다"며 "칭찬보단 욕을 더 많이 먹었고 잘한다는 소리보단 넌 왜 그러냐는 소리를 더 많이 들었다"고 토로했다.

그러면서 "누구나 다 가는 길을 뻔한 길을 선택할 수 있었지만 외롭고 힘들지만 나는 나만의 길을 가고 있다"고 말했다.

이어 "가끔 나도 무섭지만 지금 또한 내 오른손을 심장에 갖다 대고 말한다"며 "괜찮다고, 별일 아니라고, 이 일도 지나갈 일이라고 힘들어도 지나고 나면 그때가 더 생각나는 법이다"라고 적었다.

해당 게시글은 최근 함소원 진화 부부가 '아내의 맛'에 3주간 나오지 않아 하차설·불화설에 휩싸인 가운데 게시돼 세간의 주목을 받고 있다.

이와 관련해 지난 4일 '아내의 맛' 제작진은 "출연하는 커플들의 녹화분도 순차적으로 방송되고 있다"며 "함소원과 진화 부부 역시 이와 같은 이유로 한동안 방송에 출연하지 않는 것일 뿐 하차가 아니다"라고 하차설에 선을 그었다.

