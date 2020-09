[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 하루 동안 11명의 코로나19 확진자가 발생했다.

7일 광주시에 따르면 이날 오후 6시 기준 말바우시장 밥집 관련 2명, 성림침례교회 관련 확진자는 8명으로 광주 430~439번으로 분류됐다.

이들은 북구 오치·우산·각화·삼각·용봉·두암·일곡동 거주자로 민간수탁기관에서 양성 판정을 받았다.

시장 밥집 관련 확진자는 기존 확진자의 접촉자였으며 성림침례교회 관련 확진자는 자가 격리 해제 전 검사에서 확진 판정을 받아 추가동선과 접촉자는 없다.

광주 440번으로 분류된 확진자는 해외입국자(세네갈)다.

광주시는 오는 9일 민관합동대책위원회 회의를 통해 그 동안의 경험과 통계를 분석해서 지정하고 방역역량을 집중적으로 투입할 예정이다.

