한류타임즈는 서울회생법원으로부터 회생절차 종결 결정을 받았다고 7일 공시했다.

회사측은 "안정된 재무구조를 기반으로 매출의 확대 및 수익성 강화를 통해 내실 있는 성장을 이룰 계획"이라고 밝혔다.

