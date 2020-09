현금 결제 후 "거스름돈은 계좌로 넣어주세요"

한국은행 '거스름돈 계좌입금서비스' 실시

[아시아경제 김은별 기자] 편의점·백화점 등에서 물건을 산 뒤 거스름돈을 그 자리에서 계좌로 입금하는 서비스가 시작됐다.

한국은행은 8일 한국미니스톱 전국 2570개점을 시작으로 '거스름돈 계좌입금서비스'가 지난 3일부터 도입됐다고 밝혔다.

은행 계좌를 보유한 사람이라면 누구나 서비스 이용이 가능하다. 현금이나 상품권으로 계산을 한 뒤 거스름돈은 현금으로 받고 싶지 않다면, 모바일 현금카드(스마트폰에 생성된 QR코드 또는 바코드) 혹은 실물현금카드를 단말기에서 인식해 계좌로 즉시 입금할 수 있다.

현재 12개 기관(농협, SC, 우리, 신한, 수협, 전북, 대구, 경남, 부산, 제주, 농·수협)이 발급한 현금카드를 통해 서비스 이용이 가능하다. 연말까지 기업, 하나, KB국민, 산업, 광주은행도 서비스를 도입할 예정이다.

백화점과 아웃렛, 마트 등에서도 해당 서비스 이용이 가능해진다. 현대백화점은 15개 지점에서 11월 말부터 사용이 가능하도록 내부 전산시스템을 구축 중이다. 아웃렛 8개점과 이마트24 등에서도 올해 말까지 서비스를 도입할 예정이다.

