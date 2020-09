순천시, 전국 최다 관광두레 주민사업체 8곳 선정

주민주도의 지역 관광산업 마중물 역할 기대

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 문화체육관광부 주관 ‘2020 관광두레 주민사업체 공모’에 전국 최다 8곳의 신규 주민사업체가 선정됐다고 7일 밝혔다.

관광두레 사업은 관광두레PD와의 협력을 통해 지역 주민이 주도적으로 캠핑, 숙박, 음식, 여행알선, 운송사업체 등을 창업할 수 있도록 문체부에서 국비로 지원하는 사업이다.

순천시에서는 지난 2014년에 관광두레 2기로 모세환 대표(지역공동체활성화센터)가 최초 선정된 후 올해 두 번째로 정희주 대표(청춘벗s투어)가 관광두레8기 PD로 선정되었다.

정희주 PD는 지난 7월 관내 사업체 대표들을 초청하여 ‘관광두레 주민사업체 모집 사업설명회’를 열고 관광분야 창업·경영개선을 희망하는 5인 이상 공동체로 구성된 주민사업체 10곳을 선정한 후 문체부에 신청하였다.

10곳 중 최종 선정된 8개의 사업체는 ▲색다른녀석들협동조합, ▲순천다움, ▲THE감동, ▲유한책임회사 순천맥주, ▲밀림슈퍼 더캠핑, ▲남쪽동네, ▲철도역사문화사업단준비위원회, ▲樂자기치유여행이다.

이번에 선정된 사업체는 20대 청년공동체부터 60대 시니어공동체까지 다양한 연령층으로 구성되었고 앞으로 최대 5년간 사업계획 수립, 역량강화, 파일럿사업, 신상품 개발, 홍보마케팅 등에 업체 당 최대 7000만원까지 지원 받을 수 있다.

순천시 관계자는 “포스트 코로나에 대응한 로컬 콘텐츠를 통해 주민사업체들의 안정적인 성장기반 구축에 기여할 수 있도록 시에서 협력과 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “이번 관광두레 사업이 지역주민이 주도적으로 지역 관광산업을 선도하고 마중물의 역할을 할 것으로 기대한다.”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr