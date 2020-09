[아시아초대석] "방치된 1기 신도시 일산, 새로운 도시재생 가능성 봤다"

지역주민 참여 상향식 재생 필요

코로나19로 도시재생 전략도 변화

저밀도의 쾌적한 공간으로 수요 이동

[대담=아시아경제 정두환 건설부동산부장, 정리=임온유 기자] 김현아 국민의힘 비상대책위원은 도시계획 분야에서 잔뼈가 굵은 전문가다. 20대 총선 당시 비례대표로 정치권에 발을 들여놓았던 그는 21대 총선 당시 경기 고양병 지역구에서 출마해 고배를 마셨지만 이후 아예 일산신도시에 눌러앉았다. 신도시내 한 상가 건물 2층에 마련했던 옛 선거사무실에는 새로운 간판을 내걸었다. '다시작 도시연구소'다. 그가 공동대표를 맡고 있는 도시재생전략포럼 산하 연구소다.

그는 "1기 신도시인 일산신도시에서 새로운 도시재생의 가능성을 엿봤다"며 "기존 관(官) 주도 도시 재생의 한계를 극복하고 밑바닥에서 시작되는 새로운 도시재생 패러다임을 실험하고 있다"고 말했다.

일산은 대표적인 노후 신도시다. 1990년대 초 서울 주택난을 해결하기 위해 대규모로 공급된 아파트들은 30년을 지나며 낡아가고 있다. 더군다나 정부가 3기 신도시를 발표하면서 1기 신도시가 방치된 채 노후화할 것이라는 지역 주민의 우려가 커지고 있는 상황이다. 김 위원은 "기존 신도시는 주변 구도심과의 연계가 미비하고 광역교통망 구축이 지연되면서 쇠퇴해가는 상황"이라면서 "3기 신도시 출현은 기존 신도시를 수도권의 섬으로 만들고 슬럼화시킬 것"이라고 우려했다.

특히 분당과 달리 일산은 신성장 업종 부족으로 상권 노후화, 도시 쇠퇴를 겪고 있는 상황이다. 주민들은 그간 주택성능을 개선하기 위해 개별적 노력을 해왔으나 한계에 도달했다는 것이 김 위원의 판단이다. 그는 단지, 나아가 도시 차원의 재생이 필요하다고 보고 있다.

정부가 추진해온 현재의 도시재생은 한계가 있다는 것이 김 위원의 진단이다. 그는 "이 정부가 초기 도시재생 이슈를 선점했음에도 공공, 정부예산 중심의 방식이라 한계가 있었다"면서 "실패를 디딤돌로 삼아 지속가능한 도시재생 개념을 도입해야 한다"고 말했다.

김 위원은 하향식이 아닌 상향식 도시재생을 주장했다. 그는 "지역마다, 단지마다 형편이 다르다"면서 "주민들이 원하는 게 무엇인지, 자신의 재산과 마을의 미래를 같이 고민해야 지불의사도 생길 것"이라고 말했다.

도시재생 전략을 수립함에 있어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 가져온 변화에 주목했다. 김 위원은 "밀도가 높은 기존 부동산 개발은 경제적 효율성만 극단으로 추구하는 형태로 위생, 방역에 한계가 있다"고 지적했다. 실제로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 고밀 집합공간에서 소규모의 쾌적한 공간으로 수요가 이동하고 있다. 또 안전한 주거지를 확보하려는 욕구가 커지는 중이다.

김 위원은 "재택근무를 위한 공유워크센터의 필요성이 대두되는 등 코로나19는 도시전체의 공간구조를 바꿀 것"이라면서 "이외에도 도시재생은 발코니를 회복하고 공원을 확보하는 방향으로 움직일 것"이라고 내다봤다.

김 위원은 1기 신도시 도시재생이 서울 주택문제도 해결할 수 있다고 봤다. 그는 "신도시를 만들면 정착시키는 데만 15년이 걸린다"면서 "30년간 자산을 쌓아온 1기 신도시를 되살리면 수도권 주택 공급 문제 해결에도 기여할 것"이라고 말했다.

