포항시, 태풍 하이선 '주민 대피령' … 급경사지·해안가·저지대

6일 밤 8시 기준 행정명령 발표

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이강덕 포항시장은 북상 중인 제10호 태풍 '하이선'에 대비, 6일 밤 8시를 기해 저지대와 산사태 우려 지역, 해안가 등 피해 우려 지역 주민들을 대피시키기 위한 행정명령을 발표했다.

주민 대피 명령은 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우, 필요하면 해당 지역민이나 그 지역 안에 있는 사람에게 대피하도록 명하거나 선박·자동차 등을 그 소유자·관리자 또는 점유자에게 대피시킬 것을 명할 수 있다는 '재난 및 안전관리 기본법' 제40조 제1항에 근거한 것이다.

이와 관련, 포항시는 북구 신흥·용흥동 등 산사태 취약지역 16개소 134가구 315명과 두호·여남동 등 급경사지 8개소 63가구 170명, 제9호 태풍 '마이삭' 때 집중 피해를 입은 남구 구룡포읍과 동해면·장기면·호미곶면 등 저지대 해안지역 주민들을 안전한 지정 대피 장소로 이동하도록 했다.

또한 미리 대피장소를 지정할 수 있다는 해당 법에 따라 인근의 마을회관, 경로당을 비롯해 학교와 관공서 등으로 이동하여 태풍주의보가 해제될 때까지 안전하게 대피할 수 있도록 조치했다. 이강덕 시장은 강풍이 많이 부는 7일 새벽부터는 외부활동을 최소화하고 공공기관과 민간기업 등에서는 출퇴근시간을 탄력적으로 조정해줄 것을 권고했다.

이강덕 시장은 "유관기관 간의 긴밀한 협력과 비상연락체계 유지를 통해 상황 발생 시 신속하게 인력을 투입해서 응급조치에 나서는 등 대응에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 하이선은 7일 오전 8시께 부산 부근 해상에 도달함에 따라 전국이 태풍의 영향권에 접어들게 된다.

