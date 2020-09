'한다다' 김보연, 함께 살겠다는 이상이♥이초희 거절 제안..."니들끼리 신혼 즐겨라"

[아시아경제 강혜수 기자] 6일 오후 방송된 KBS2 '한 번 다녀왔습니다'에서 김보연이 들어와 살겠다는 이상이와 이초희의 제안을 거절했다.

이날 윤재석(이상이)는 최윤정(김보연) 집에 들어가 살자는 송다희(이초희)의 제안에 "진짜냐"며 재차 확인한다. 송다희는 "어머니 집 엄청 넓고 재석씨 방도 아직 있지 않냐. 저번에 보니까 침대며 장이며 다 그대로 있더라"고 답한다. 이어 "침대가 좁으면 큰 거 하나 사서 놓고, 화장대 조그만 거 하나 놓으면 우리 둘이 충분할 것 같다"고 덧붙인다.

그 말에 이상이는 "그래도 신혼이잖냐. 엄마랑 살면 엄청 불편할거다"라고 말한다. 그러자 송다희는 "불편할 게 뭐가 있냐. 난 우리 집이 워낙 대식구여서 누구랑 같이 사는 거에 별 거부감 없다"며 "어머님 집에서 살면 경제적으로도 엄청 득일거다"라고 강조한다.

또 송다희는 "그리고 뭣보다 지금 어머니 옆엔 누가 있는 게 좋을 것 같다. 재석씨도 어머니 혼자 계시는 거 신경쓰이지 않냐"고 이상이를 설득한다.

이에 이상이는 "진짜로 괜찮겠냐. 우리 엄마 여러모로 까탈스러울거다"라고 걱정스럽게 말한다. 하지만 송다희는 "근데 좀만 맞춰드리면 엄청 잘해주신다"고 답한다.

최윤정과 살기로 마음을 굳힌 송다희와 이상이는 낮에 최윤정의 카페로 찾아간다. 두 사람의 계획을 들은 최윤정은 "무슨 소리냐. 집으로 들어오겠다니. 왜"라고 말한다. 이상이는 "조건에 맞는 집도 별로 없고, 다희 졸업할 때까지 2년 정도만 같이 살면서 돈을 좀 모아볼까 싶다"라고 말한다.

하지만 최윤정은 "니들 혹시 나때문에 그러는거냐"면서 "싫어. 싫다 난"이라고 단호하게 거절한다. 송다희와 이상이가 왜냐고 묻자, 최윤정은 "그냥 너희들끼리 신혼 재미 즐겨라. 요즘 세상에 누가 시어머니 모시고 사냐. 불편해서 안된다. 너도 나도 괜히 잘못하면 관계만 더 상한다"며 거듭 거절의 뜻을 밝혔다.

KBS2 드라마 '한 번 다녀왔습니다'는 매주 토일 오후 7시 55분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr