[기하영의 생활 속 카드]해외여행 대신 해외직구…"카드할인 챙기세요"

신한카드, 아마존 100달러 이상 구매시 10달러 할인

하나카드, 해외 직구 명품패션 할인 이벤트

비자로 발급한 삼성·우리카드, 아이허브 최대 6000원 할인

[아시아경제 기하영 기자]요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 해외여행이 어려워지자 카드사들이 해외여행의 아쉬움을 달래기 위해 해외직구 이벤트를 선보이고 있습니다.

신한카드는 오는 15일까지 아마존에서 신한카드로 100달러 이상 구매 시 10달러를 즉시 할인하는 이벤트를 진행하는데요. 100달러 이상 구매 시 프로모션 코드(SHCARD10)를 입력하면 할인받을 수 있습니다. 할인코드는 선착순 1만명까지 적용됩니다. 또 신한페이판 내 해외 직구·여행 전문 페이지인 글로벌플러스를 방문하면 50달러 이상 구매 시 추가 5% 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 제공합니다.

하나카드는 이달의 해외직구라운지 이벤트로 '2020 가을·겨울 해외 직구 명품패션 이벤트'를 선보입니다. 다음달 4일까지 진행되는 이번 이벤트는 미국, 유럽 등 해외 백화점 몰(셀프리지백화점, 해롯백화점, 노드스트롬 등), 온라인 명품패션 편집숍(매치스패션, 파페치, 루이자비아로마 등), 명품브랜드몰(폴로랄프로렌, 구찌, 버버리 등) 등 이벤트 참여 브랜드의 온라인 몰에서 구매한 결제 합산 금액이 30만·50만·100만원 이상일 경우 1만·2만·3만 하나머니를 적립해줍니다.

또 100만원 이상 결제 고객 중 추첨을 통해 1등 버버리 머플러(1명), 2등 롯데백화점 모바일 상품권(3만원, 10명)을 증정합니다. 해외 분할납부 2~3개월 무이자 혜택도 제공되는데요. 구매한 물품에 대해 무료 직구 보험도 적용돼 불착·파손·반품 건에 대해 결제 건당 최대 30만원까지 보상(연간 3회 혜택 적용)해줍니다.

비자 브랜드로 발급된 삼성, 우리카드의 경우 '아이허브 할인이벤트'도 진행 중입니다. 이달 말까지 비자 브랜드로 발급된 삼성카드(법인카드 포함)를 이용하면 3만 원 이상 결제 시 6000원까지 즉시 할인되는 데요. 아이허브 사이트에서 프로모션코드(IHERBVISA20)를 입력하고 3만 원 이상 결제하면 할인받을 수 있습니다. 프로모션코드는 아이허브 계정 당 최대 10회 사용가능합니다.

우리카드 역시 이달 말까지 삼성카드와 동일하게 우리 비자 개인 및 법입 신용·체크카드 고객을 대상으로 3만 원 이상 결제 시 아이허브 최대 20% 즉시할인 이벤트를 실시하고 있습니다. 두 카드 모두 국내결제, KCP와 페이코·네이버페이 등 국내 간편 결제 건은 제외되고, 한국으로 배송되는 상품과 결제 건에 한해 혜택이 적용되는 만큼 결제 시 즉시할인 혜택 적용여부를 확인하는 것이 필요합니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr