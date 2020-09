하이선 내일 동해로 북상… 을릉도·독도 바람 센 '위험반원'

[아시아경제 조성필 기자] 제10호 태풍 '하이선'이 7일 동해안 가까이 올라온다.

기상청은 하이선이 6일 오후 3시 기준 일본 가고시마 남남서쪽 240㎞ 부근 해상에서 시속 30㎞의 속도로 북북서진하고 있다고 밝혔다. 중심기압은 945hPa, 강풍반경은 420㎞, 최대풍속은 매우 강한 초속 45m다. 태풍은 29도 고수온 해역을 지나며 '매우 강한' 수준을 유지하고 있으나 우리나라로 다가 오면서 조금씩 약해져 6일 밤부터 '강한' 수준으로 다소 누그러질 전망이다.

다소 유동성이 있는 상황이더라도 하이선은 여전히 강한 수준의 풍속으로 우리나라 근처를 지나기 때문에 전국이 태풍의 영향권에 든다. 특히 태풍의 중심과 가까운 울릉도ㆍ독도와 동쪽지방은 영향이 더 클 전망이다. 태풍이 울릉도ㆍ독도와 가장 가까워지는 때는 7일 오후 2시, 거리는 각 90㎞와 180㎞다. 이 지역은 태풍의 위험반원에 들어 최대 순간풍속이 시속 180㎞(50m) 이상이 될 수 있다.

울릉도와 독도 외에도 강원 영동, 경상도, 제주도에는 최대순간풍속이 시속 90∼145㎞(초속 25∼40m)에 달할 것으로 기상청은 예측했다. 서해안과 남해안에는 시속 35∼110㎞(10∼30m), 그 밖의 지역에서는 35∼70㎞(10∼20m)의 매우 강한 바람이 불 전망이다. 예상 강수량은 강원 영동ㆍ경상도ㆍ울릉도와 독도 100∼300㎜(많은 곳 강원 영동ㆍ경북 동해안ㆍ북동 산지 400mm 이상), 전남ㆍ전북 동부 내륙ㆍ제주도 100∼200㎜(많은 곳 제주도 산지ㆍ지리산과 덕유산 부근 300㎜ 이상), 그 밖의 전국 50∼100㎜다.

