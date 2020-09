K팝 그룹 최초로 뮤직비디오 13억뷰 달성한 블랙핑크 '뚜두뚜두'

[아시아경제 김슬기 기자] 아이돌 그룹 블랙핑크가 K팝 그룹 최초로 유튜브 조회수 13억 뷰를 달성했다.

6일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오가 5일 오후 10시15분께 유튜브에서 약 13억 뷰를 돌파했다.

'뚜두뚜두' 뮤직비디오는 두 달여 전 12억 뷰 신기록을 세운 데 이어 이번에 또 한 번 억대뷰 앞자리 숫자를 갈아치웠다. 10억 뷰에서 11억 뷰까지 약 4개월, 11억 뷰에서 12억 뷰까지 약 3개월이 걸렸는데, 이번 13억 뷰는 이보다도 한 달 가까운 시간이 단축됐다.

'뚜두뚜두'는 블랙핑크가 지난 2018년 발매한 첫 미니앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)' 타이틀 곡이다. 양손으로 권총을 쏘는 듯한 포인트 안무가 인기를 끌었다.

이 노래는 발매 직후 국내 음원 차트 '퍼펙트 올 킬'은 물론 미국 빌보드200과 핫100에서 각각 40위와 55위에 오르며 당시 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 기록했다.

블랙핑크 공식 유튜브 채널 구독자 수 역시 폭발적인 증가세를 보여 현재 4700만 명 이상을 기록 중이다. 이는 전 세계 모든 아티스트 중 세 번째로 많은 수치다.

한편 블랙핑크의 신곡 'Ice Cream'은 지난달 28일 발매 첫날 아이튠즈 월드와이드 송 차트 1위에 등극했다.

