9월 둘째주 전국 4200여가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 9월 둘째주에는 전국 10개 단지에서 4217가구가 분양을 진행한다.

6일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 7일부터 12일까지 4217가구가 공급된다. 견본주택은 5곳 오픈 예정이다.

우선 오는 7일에는 진천광혜원(영구임대) 1곳에서 청약접수를 시작한다. 8일엔 e편한세상 시티 광교(오피스텔), 평택 힐스테이트 고덕 스카이시티(주상복합), 진천광혜원(국민임대), 경산하양 금호어울림(공공분양), 서대구센트럴자이, 울산 문수로 드림파크, 남해 스타펠레스 등 7곳에서 청약접수를 시작한다. 11일에는 가평 센트럴파크 더스카이, 부산 괴정신동아파밀리에 등 2곳에서 청약접수를 시작한다.

힐스테이트 고덕 스카이시티는 현대건설이 경기도 평택시 고덕면 고덕국제신도시 Ebc-1블록에 짓는 주상복합아파트다. 76~106㎡(이하 전용면적) 665가구가 공급된다. 지하철 1호선 서정리역이 차량으로 5분거리다. 단지 반경 500m내에 고덕신도시 내부를 순환하는 간선급행버스(BRT) 정류장이 신설될 예정이다. 삼성반도체 평택캠퍼스를 비롯해 송탄일반산업단지, 칠괴일반산업단지와의 직주근접성이 우수하다. 단지 앞 행정타운과 상업시설이 들어설 예정으로 다양한 인프라시설을 갖춘 중심생활권을 형성할 것으로 기대한다.

서대구센트럴자이는 GS건설이 대구시 서구 원대동 원대동3가를 재개발하는 단지로 59~125㎡ 1526가구 중 일반분양 물량은 59~99㎡ 1071가구다. 대구지하철 3호선 원대역이 단지 바로 앞에 위치한 초역세권 단지다. 3호선 팔달시장역 또한 도보로 이용가능하다. 북구청, 세무서, 행정복지센터 등 관공서와 이마트, 롯데마트, 팔달시장 등 편의시설이 가깝다. 인지초 등이 도보통학권이다.

이번주에 문을 여는 견본주택은 5곳이다. ▲안양 비산 한신더휴 ▲포레나 양평 ▲용인 고림지구 3차 양우내안애 더 센트럴 ▲화성 e편한세상 남양뉴타운(공공분양) ▲대구 수성 푸르지오 리버센트 등 모두 오는 11일에 문을 연다. 안양 비산 한신더휴는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr