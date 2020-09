중진공, 성과보상기금 외부위탁운용사 공모

최종 1개사 선정, 위탁기간 4년

2021년 운용개시 목표

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업진흥공단은 내일채움공제사업 성과보상기금의 외부위탁운용 기관(OCIO)을 모집 한다고 6일 밝혔다.

앞서 중진공은 지난달 21일 증권사 및 운용사를 상대로 기금 설명회를 진행했다. 2021년 운용 개시를 목표로 나라장터를 통해 제안서를 접수하며, 기한은 25일 까지다. 기술평가를 통해 10월말 우선협상대상자를 선정하고, 기금운용 및 관리 효율성을 고려해 운용사 1곳을 최종 선정한다.

기금운용 기간은 계약체결일로부터 4년간이다. 중진공은 기존 증권사, 운용사 업권을 구분해 위탁하던 것을 이번에는 업권 구분 없이 선정한다.

김학도 중진공 이사장은 “성과보상기금 OCIO 도입으로 자산운용 관리체계 개선과 운용담당자 전문성 강화가 기대된다”며 “기금 운용성과 제고를 통한 내일채움공제 가입자 대상 혜택 확대 제공도 가능할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr