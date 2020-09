'전참시' 슈주 동해, 한강뷰 보이는 럭셔리 하우스 공개…규현 "슈주서 동해가 가장 잘생겨"(종합)

[아시아경제 김정호 기자] 슈퍼주니어 멤버 동해가 럭셔리 하우스를 공개했다.

5일 오후 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 동해를 외모 1위로 뽑는 규현의 모습이 전파를 탔다.

이날 매니저는 "오늘은 슈퍼주니어 매니저가 아니라 D&E 매니저다"라고 말했다. 이어 "다행히 앨범이 나와서 촬영을 하게 됐다. 분량이 잘 나올지 모르겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

은혁은 일어나자마자 멍을 때렸고 의자에 앉아서도 멍을 때렸다. 스튜디오에서 이를 본 송은이는 "특이하다"고 이야기했다.

은혁은 "멍을 잘 때리는데 방송이라 좀 더 멍을 때렸다"고 밝혔다. 멍을 때린 후 은혁은 설치된 카메라 하나하나에 인사를 건넸고 매니저를 찾아가 "카메라가 이렇게 돌아가는데 잠을 잘 거냐. 빨리 일어나라"고 언급했다.

이에 매니저는 제작진에게 "원래 제가 먼저 일어나는데.. 오늘은 은혁이 카메라가 있어서 많이 들 뜬 거 같다"고 말해 웃음을 자아냈다. 매니저를 깨운 후 은혁은 규현을 깨웠다.

그 시간 동해도 자신의 집에서 일어났고 일어나는 모습에 규현은 "와 너무 멋있어"라고 감탄했다. 이어 규현은 동해에게 "저는 슈퍼 주니어 비주얼 1위가 형이라고 생각한다. 처음 봤을 때 저는 연습생 시절이었는데.. 순전만화에서 튀어나온 줄 알았다"라고 이야기했다.

동해는 집안을 어슬렁거리며 화분에 물을 주고 한강을 내다보며 지압을 하면서 한숨을 쉬었다. 규현은 "하는 거 없어도 잘 생겨서 괜찮다"라며 동해에 대한 애정을 드러냈다.

동해의 집은 화이트 인테리어 콘셉트에 한강뷰가 펼쳐진 집이었다. 거실에는 피아노가 있었고 전체적으로 집이 모던하고 럭셔리한 인테리어를 자랑했다.

한편, 전지적 참견 시점은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr