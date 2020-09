"중증장애인 일자리 늘린 아이디어, 정부 정책에 반영된다"

'중증장애인 고용확대 아이디어 및 코로나19 극복 우수사례 공모전' 개최



[아시아경제 김보경 기자] 고용노동부가 주최하고 한국장애인고용공단이 주관하는 '2020 중증장애인 고용확대 아이디어 및 코로나19 극복 우수사례 공모전'이 열린다.

7일부터 오는 10월 30일까지 개최되는 이번 공모전은 장애인, 사업주 등 모두가 체감할 수 있는 장애인고용정책을 마련하기 위해 기획됐으며 국민 누구나 참여할 수 있다.

올해 2회째 맞는 공모전은 중증장애인의 일자리 확대와 관련된 아이디어를 실제 정책에 반영하기 위한 것으로, 중증장애인 고용과 관련된 주제의 사업 아이템 및 실행계획을 작성해 제출하면 된다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)라는 어려운 상황에서도 중증장애인의 일자리를 확대하거나 지켜낸 사례가 공모전의 주제로 추가됐다.

'중증장애인 고용확대 아이디어'와 '코로나19 위기극복 사례' 총 2개 분야로 진행되는 공모전은 10월 30일 오후 6시까지 이메일(jjidea2020@kead.or.kr)을 통해 접수를 진행한다. 심사결과는 11월 25일 공단 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

최종 심사결과에 따라 고용노동부 장관상(대상 1팀 상금 300만원), 공단 이사장상(우수상 2팀 상금 100만원, 장려상 3팀 상금 50만원)이 주어진다.

조종란 공단 이사장은 "코로나19 사태의 장기화 속에서도 중증장애인의 일자리를 지켜내기 위해 노력하시는 모든 분들에게 감사의 뜻을 전한다"며 "보내주신 아이디어가 중증장애인 고용 확대라는 결과물로 이어질 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.

