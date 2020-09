서울 51명 확진…교회·병원 등 산발적 집단감염 계속

22일 만에 50명대

종교·체육시설과 의료기관 중심

[아시아경제 이승진 기자] 서울의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 지난 4일 하루 동안 51명 늘었다고 서울시가 5일 밝혔다.

지난달 13일(32명) 이후 22일 만에 가장 적은 수치다. 서울의 신규 확진자는 집회와 교회 발 확진자가 급증한 지난달 26일 154명으로 정점을 찍은 뒤 점차 줄어 3일 68명을 기록했다.

확진세는 누그러졌지만 종교·체육시설과 의료기관을 중심으로 산발적 집단감염은 계속됐다.

감염경로를 보면 ▲ 도봉구 운동시설 관련 3명(서울 누계 10명) ▲ 노원구 빛가온교회 관련 2명(〃 39명) ▲ 노원구 기도모임 관련 2명(〃 8명) ▲ 동작구 카드발급업체 관련 1명(〃 26명) ▲ 강동구 소재 병원 관련 1명(〃6명)이 ▲광복절 서울도심 집회 관련 확진자가 2명(〃 118명) ▲성북구 사랑제일교회 관련은 1명(〃 638명) 추가됐다.

송파구 서울 아산병원 관련 확진자는 4일 1명 늘었으며, 5일 오후에 1명이 추가로 확진돼 누계 8명이 됐다. 서울아산병원과 방역당국은 확진자가 발생한 병동 내 환자와 보호자들을 격리병동으로 이동시키고 전수검사를 하는 등 합동 역학조사를 진행 중이다.

신규 확진자 가운데 타시도 확진자 접촉자는 3명, 기타 23명으로 집계됐다. 감염경로가 불분명해 조사 중인 환자는 11명(21.6%)으로 전날과 같았다.

나흘 만에 사망자가 나왔다. 90대 여성인 이 환자는 지난달 19일 확진돼 서울의료원에서 입원 치료를 받다가 전날 숨졌다. 지금까지 서울의 코로나19 관련 사망자는 25명이다. 이날 0시 기준 서울에서 격리치료 중인 환자는 2006명, 완치 뒤 퇴원한 사람은 2220명이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr