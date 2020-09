속보[아시아경제 김가연 기자] 고양시는 5일 관내에서 코로나19 확진자가 2명 추가됐다고 밝혔다.

덕양구 성사동에 거주하는 296번 확진자 60대 A씨는 지난 2일 코로나19 의심 증상이 나타나 진단 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

A씨의 감염 경로는 조사 중이다.

덕양구 삼송동에 거주하는 297번 확진자인 30대 B씨는 서초구 확진자의 접촉자다.

