◆김재석씨 별세, 김상열(신림씨앤디(주) 대표이사)·유미(고양시 무원중학교 교사)씨 부친상, 원윤재(대한상공회의소 홍보실 차장)씨 장인상 = 5일 오전 7시, 신촌세브란스병원 장례식장 특실2, 발인 7일 오전 8시, 장지 서울시립승화원(031-960-0235)

