속보[아시아경제 김수완 기자] 5일 대전시는 4일 확진된 서구 갈마동 거주 60대 여성(대전 288번)이 근무하는 대전 성심요양병원 환자 등 303명을 대상으로 전수 검사에 들어갔다.

방역 당국은 해당 병원에 이동식 선별진료소를 설치하고, 직원과 입원환자에 대한 검체를 채취해 분석에 들어갈 방침이다.

확진된 직원은 앞서 확진 자가 다수 나온 사정동 사우나에서 세신사와 접촉한 것으로 조사됐다.

