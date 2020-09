경기도내 편의점 취식 등 '집합제한'…1만1857곳

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 4일부터 별도 해제시까지 도내 편의점에서 특정시간 대 취식을 제한하는 집합제한 행정명령을 내렸다.

이번 행정명령 대상은 도내 1만1857곳의 편의점 영업주와 종사자, 이용자 등이다. 편의점은 이날 오후 9시부터 다음 날 새벽 5시까지 편의점 실내 또는 야외테이블에서 음식물 취식을 위한 판매행위를 할 수 없다. 도는 판매자와 구매자 간 사고 파는 행위를 넓은 의미의 집합으로 간주했다. 이용자들도 같은 시각 편의점 실내나 야외테이블에서 음식을 먹을 수 없다.

위반 시 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 따라 영업장 사업주에게는 300만원 이하의 벌금이, 이용자에게는 10만원 이하의 과태료가 부과될 수있다.

과태료는 계도기간을 거쳐 다음 달 13일부터 부과된다.

도 관계자는 "밀집된 공간에 많은 사람이 모일 수 있는 편의점 내 취식 공간에서 이용자 간 접촉이나 1회용품을 통해 경로파악이 어려운 감염이 발생할 우려가 있어 집합제한 명령을 내리게 됐다"고 설명했다.

