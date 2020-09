[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 정부의 사회적 거리두기 강화 조치와 서울시 전역 마스크 착용 의무화에 따라 코로나19의 지역사회 확산을 예방하기 위해 구민 생활 현장에서 마스크 캠페인을 진행했다.

양천구 관계자가 신월1동 신영시장(양천구 신월1동 월정로 161-5)에서 사회적 거리두기와 마스크 착용을 강조하는 피켓을 들고 상인들과 이용자들을 독려했다.

