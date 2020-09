[아시아경제 구채은 기자] 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 이탈리아의 실비오 베를루스코니(83) 전 총리가 폐렴 증세를 보여 병원에 입원한 것으로 알려졌다.

4일 현지 외신에 따르면 베를루스코니 전 총리는 갑자기 발열ㆍ기침을 동반한 폐렴 초기 증세가 나타나 예방 치료 차원에서 밀라노 산 라파엘레 병원에 입원했고 지난 2일 확진 판정을 받은 사실을 공개했다.

폐렴은 코로나19 환자들에게서 가장 일반적으로 나타나는 증상이다. 베를루스코니는 일단 상태가 심각하지 않아 일반 환자실에서 치료를 받고 있으나 호흡에 어려움을 겪고 있는 상황이다. 베를루스코니는 이탈리아 사르데냐섬에 있는 자신의 별장에서 여름 휴가를 보내고 복귀한 후 확진 판정을 받았다.

