함양군, 민선 7기 전반기 군민 만족도 설문 조사 ‘우수’

군민 500명 직접면접 설문, 코로나19 대응 만족도 82.2, 주거만족도 78.96, 군정 만족도 76.56

코로나 청정지역·살기 좋고·행정 만족 3박자, 발전 형태





[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 민선 7기 경남 서춘수 함양군수에 대한 군민들의 만족도가 ‘우수’로 나타났다고 4일 밝혔다.

군은 지난 8월 10일부터 14일까지 관내 거주 만 18세 이상 성인남녀 500명을 대상으로 직접면접방식을 통한 ‘민선 7기 전반기 군정 만족도 설문 조사’ 실시해 결과를 발표했다.

이번 설문 조사는 민선 7기 군민들의 욕구, 사업에 대한 정확한 의견, 향후 군정의 지향 방향 등을 파악하기 위해 경남 사회조사연구원에 의뢰해 성별 및 나이 등 인구통계학적 특성, 군의 의사소통, 군정 활동과 만족도, 코로나 대응, 발전방향 등 5개로 분류해 설문했다.

정확한 조사를 위해 읍면별 인구비례를 적용해 실시했으며, 조사는 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.36%이다.

설문 조사 결과 군정 만족도는 76.56점, 주거 만족도는 78.96점, 코로나19 대응 만족도는 82.2점으로 전반적으로 군민들의 군정에 대해 만족도는 높은 것으로 나타났다.

그중 코로나19 대응 만족도는 군정 만족도 보다 5.65점 더 높아 ‘청정 함양’을 지켜나가고 있는 군의 선제적 대응력과 유연성이 돋보였다.

군은 이번 설문 조사 결과를 토대로 군의 향후 발전을 위해 문화·관광·레저와 휴양이 복합된 전원도시를 지향점으로 인구 유입과 함께 지역경제를 활성화를 위한 장기 계획을 수립할 것이다.

또한 단기적으로는 함양복합문화도서관 건립, 함양 어린이드림센터건립, 2021년 함양 산삼 항노화 엑스포개최, 시설관리공단 설립, 함양중학교 앞 로터리 개설 등에 대책을 세울 것이다.

서춘수 함양군수는 “높은 군정 만족도에 군민 여러분께 감사드린다며, 군민들의 삶의 질을 더욱더 높이도록 노력하겠다”고 말했다.

