광양교육지원청 ‘원격수업 내실화 토론회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 광양교육지원청은 지난 2~3일 관내 초등 교직원 60명이 참여한 가운데 ‘2020 원격수업 내실화 공감 토론회’를 개최했다고 4일 밝혔다.

이날 행사에서는 전남영상회의 시스템을 기반으로 ‘원격수업의 내실화 및 학습격차 최소화 방안’에 대해 토론하는 시간을 가졌다.

토론회는 원격수업으로 인한 학습결손 및 학습격차에 대한 학교 현장 점검 및 문제점 인식과 해결 방안을 함께 모색하고 기획·진행·공유 등 전 과정이 현장 교원들의 주축으로 토론이 심도 있게 이뤄졌다.

참가자들은 원격수업의 질을 높이기 위해 ▲흥미 있는 콘텐츠 제작으로 학습의욕 신장하기 ▲수업 정리 부분 퀴즈 통해 학생의 학습 정도 파악하기 ▲온라인 플랫폼을 이용한 피드백과 보상 등을 제안했다.

또 학력격차 해소를 위해 ▲온(오프)라인 학력향상반 운영 ▲대학생 멘토를 활용한 기초학력 부진학생 지도 ▲원격수업 취약계층을 위한 ‘품앗이 돌보미’ 등을 요청했다.

이외에도 ▲학급 정원 조정 ▲전교사 노트북 지급 ▲방과 후 원격수업 개설 등 다양한 정책도 제안했다.

토론회에 참여한 광양덕례초 임용현 교사는 “광양덕례초는 기본 플랫폼으로 구글 클래스룸을 사용하고 있어 협업이 가능하고 집단사고를 통한 수업 설계와 학생 개인별 피드백 등 지속적인 평가에 대단히 유리하다”며 “작은학교는 인근 학교와 서로 함께하면 교사의 부담을 줄일 수도 있을 것”이라고 소감을 전했다.

조정자 교육장은 “학교장 대상 영상회의와 학부모 대상 영상회의를 통해 지속적으로 원격수업에 대한 이해를 높이고, 현장을 적극 지원할 계획이다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr