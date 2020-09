박능후 보건복지부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 집단휴진을 중단하고 의대정원 확대 등의 의료정책을 협의하는 의정협의체를 구성하는 내용의 합의문 서명식에서 인사말을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.